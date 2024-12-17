Gaziantep'te özel hastanede şok iddia narkozlu taburcu edildi özel sigortasından para çekildi

Gaziantep'te özel bir hastanede ameliyat olan Zerrin Erdoğan, narkozlu şekilde taburcu edildiğini iddia etti. Ücretsiz yapılacak fizik tedavi için sigortadan para çekildiği ortaya çıkınca savcılık soruşturma başlattı.

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Olay, Gaziantep’te 27 Ağustos 2024 günü yaşandı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Zerrin Erdoğan adlı genç kadın, elindeki ağrılar üzerine tedavi için özel bir hastaneye gitti.

Ortopedi bölümde muayene olan Erdoğan bir süre sonra ‘Sinir sıkışması” teşhisi konulan elinden ameliyata alındı. Erdoğan, ameliyat sonrasında iddialara göre kendisini ameliyat eden Doç. Dr. Ali Murat Kalender, hemşireler ve hastane yetkilileriyle ilgili bir dizi olumsuzluklar yaşadı.

Savcılığa şikayette bulundu

İddialara göre hem ameliyatı yapan doktor hem de hastane yetkilileri tarafından yaşanan sorunların giderilmemesi üzerine Zerrin Erdoğan, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak "Sağlımla oynanarak beni dolandırdılar" diyerek doktordan, hastaneden ve yöneticilerden şikayetçi oldu.

Narkozlu taburcu edildi iddiası

Cumhuriyet başsavcılığına uzun bir şikayet dilekçesi veren Erdoğan, hastane yetkilileri ile yaptığı tüm yazışmaları, belgeleri ve kamera görüntülerini de ekte sundu. Bu şikayet üzerine cumhuriyet savcılığı soruşturma başlatarak Erdoğan’ın ifadesine başvurdu. Erdoğan savcılığa verdiği ifadesinde, 27 Ağustos 2024 günü hastaneni ortopedi bölümünde elindeki sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olduğunu belirterek "Ameliyatımı Doç. Dr. Ali Murat Kalender gerçekleştirdi. Aynı gün ameliyattan sonra iyi değilim dememe rağmen doktor beni görmeden hemşireler beni narkozlu bir şekilde taburcu etmişlerdir" dedi.

'Senin eline falan bakmıyorum' iddiası

Bu taburcu işlemini başhekime şikayet ettiğini belirten Erdoğan daha sonra başına gelenleri şöyle anlattı:

"Başhekim doktorla görüştükten sonra doktor sekreteri ile birlikte 'neden şikayet ettim' diye benim üzerime yürüdü. 'Senin eline falan bakmıyorum' diyerek beni azarladı. Bunun üzerine hasta haklarına gidip durumumu anlattım. Hasta hakları sorumlusu da bana 'Fizik tedavi ücretsiz olsun' dedi."

"Tedaviyi de sigortadan çektikleri ücreti de iptal ettiler"

Erdoğan, eliyle ilgili fizik tedavinin ücretsiz yapıldığını düşündüğünü belirterek “Benim özel sigortam var. Cep telefonuma özel sigortadan gelen mesajla özel sağlık poliçemden para çekildiğini öğrendim. Fizik tedavi ücretinin alınmayacağını söylenmesine rağmen iptal edilerek benim sigortamdan ücret alındı. Daha sonra benim mahkemeye vereceğimi söylemem üzerine tedaviyi de sigortadan çektikleri ücreti de iptal ettiler.”

"Tedaviyi elden yapın"

Haklarını aradığını söyleyen Erdoğan, yaşanan bu olaylar üzerine yetkililerin kendisine “Tedavinizi evinizde devam ettirin" diyerek gönderdiklerini iddia etti. Tüm olayların kamera görüntülerinin mevcut olduğunu belirten Erdoğan “Beni dolandırmaya çalışan ve sağlığımla oynayan Dr. Ali Murat Kalender, hastanenin baş Hemşiresinden, baş hekiminden, ameliyatımın olduğu günü birlik hemşirelerinden, hastane sahibinden ve yetkililerinden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Cumhuriyet savcılığı bu şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlattı.