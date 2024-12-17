Ödül törenindeki konuşması olay olmuştu! Müge Anlı canlı yayında o iddialara tepki gösterdi
Altın Kelebek ödül töreninde Müge Anlı, "Meslekte 35. yıl" ödülünü almış ve konuşması geceye damga vurmuştu. Anlı, canlı yayında sessizliğine bozarak 'Çağla Şikel' ile ilgili iddialara yanıt verdi.
Geçen sene "Ödül almak istemiyorum" diyen Müge Anlı, bu yıl "Meslekte 35. yıl" ödülüne layık görüldü.Ödülünü alan Müge Anlı teşekkür konuşmasında, "Geçtiğimiz yıllarda bu yarıştan çekildiğimi açıklamıştım. Bunun çok çeşitli sebepleri var ama nedenlerinden biri de; aralarında Çağla Şikel'in de bulunduğu değerli dostlarımın 'Müge çok farklı bir iş yapıyor, biz onunla aynı kategoride yarışınca ödül alma şansımız olmuyor' şeklindeki açıklamalarıydı." ifadelerini kullanınca sosyal medyada Anlı'nın Çağla Şikel'e laf söylediği düşünüldü.
Müge Anlı, ödül töreni sonrası gündemden düşmeyen iddialara bugünkü canlı yayınında yanıt verdi.
Müge Anlı, "Bazı insanlar konuşulanı anlamıyor, benim hayatımda en sevdiğim insanlardan birisi de Çağla Şikel'dir. 'Müge Anlı, Çağla Şikel'e laf söyledi' diyorlar, Çağla Şikel benim hayatımda tanıdığım en zeki kadınlardan biridir."
"Üniversite sınavında okuduğunu anlamayanlar gibi dinlediğini de anlamayanlar var. Ben zaten kimseye laf sokmadım hayatımda, ben ne hissedersem zaten hiç dolandırmadan söylerim. Seven ondan sever, sevmeyen de ondan sevmez. Çağla'ya teşekkür ediyorum, laf söyledi diyorlar. Bu nasıl zeka?" diyerek iddialara son noktayı koydu.