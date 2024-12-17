Ödül törenindeki konuşması olay olmuştu! Müge Anlı canlı yayında o iddialara tepki gösterdi

"Üniversite sınavında okuduğunu anlamayanlar gibi dinlediğini de anlamayanlar var. Ben zaten kimseye laf sokmadım hayatımda, ben ne hissedersem zaten hiç dolandırmadan söylerim. Seven ondan sever, sevmeyen de ondan sevmez. Çağla'ya teşekkür ediyorum, laf söyledi diyorlar. Bu nasıl zeka?" diyerek iddialara son noktayı koydu.