BIST 10.011
DOLAR 34,99
EURO 36,79
ALTIN 2.968,15
HABER /  GÜNCEL

Suriye'de toplu mezarlar bulundu! Sadece birinde 100 bin kişi var!

Suriye'de toplu mezarlar bulundu! Sadece birinde 100 bin kişi var!

ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü (SETF) Başkanı Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenin bulunduğu toplu mezar bulunduğunu söyledi.

Abone ol

ABD merkezli Suriye Acil Durum Görev Gücü Başkanı (SETF) Mouaz Moustafa, Şam'ın 40 kilometre kuzeyindeki Qutayfah'da toplu mezar bulunduğunu duyurdu.

Qutayfah'da 5 toplu mezar bulunduğunu bildiren Moustafa, yalnızca bir toplu mezarda Esad rejimi tarafından katledilen en az 100 bin kişinin cansız bedenine ulaşıldığını ifade etti.

Moustafa, bölgede gömülü ceset sayısının yüz bin kadar olduğunun tahmin edildiğini ifade ederek, “Toplu mezarlarda Suriyelilerin yanı sıra ABD'li, İngiliz vatandaşlarının cansız bedenleri de var. Bu çok fazla. İhtiyatlı bir tahmin” dedi. Moustafa, cesetlerin işkenceyle öldürüldükten sonra toplandıkları askeri hastanelerden toplu mezar yerine gönderildiğini söyledi.

Cesetlerin ayrıca Şam Belediyesi cenaze bürosu tarafından taşındığını kaydeden Mouaz Moustafa, personelin cesetleri soğutmalı traktör römorklarından indirilmesine yardımcı olduğunu sözlerine ekledi.

Moustafa, toplu mezarların açılması ve cesetlerin gömülmesinde çalışan kişilerle konuştuklarını dile getirerek, “Çoğu zaman emir üzerine cesetleri sığdırmak için ezdiklerini ve daha sonra üzerlerini toprakla örttüklerini söylediler” dedi.

Yüzlerce Suriyeli Esad rejimi tarafından 2011 yılından bu yana öldürüldü ve işkencelere uğradı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen Suriyeli: Allah Türk halkından razı olsun
Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen Suriyeli: Allah Türk halkından razı olsun
Gaziantep'te özel hastanede şok iddia narkozlu taburcu edildi özel sigortasından para çekildi
Gaziantep'te özel hastanede şok iddia narkozlu taburcu edildi özel sigortasından para çekildi
Erdoğan: Türkiye, PKK-DEAŞ'ı sahada bozguna uğratan tek ülkedir
Erdoğan: Türkiye, PKK-DEAŞ'ı sahada bozguna uğratan tek ülkedir
Açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanıyor
Açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanıyor
Mahmut Övür'den tartışılan üniversite dipolamasıyla ilgili İmamoğlu'na 1 iyi 1 kötü haber
Mahmut Övür'den tartışılan üniversite dipolamasıyla ilgili İmamoğlu'na 1 iyi 1 kötü haber
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
Filenin Sultanları'nın rakipleri belli oldu
2025’te yurt dışı çıkış harcı değişiyor: İşte detaylar
2025’te yurt dışı çıkış harcı değişiyor: İşte detaylar
Fahrettin Altun, "Dijital Çağda Hakikat Mücadelesi" başlıklı makale kaleme aldı
Fahrettin Altun, "Dijital Çağda Hakikat Mücadelesi" başlıklı makale kaleme aldı
TMSF, 2 şirketi satışa çıkardı
TMSF, 2 şirketi satışa çıkardı
Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'dan yeni haberler var! Usta sanatçı ameliyat edilecek
Antalya'ya sevk edilen Ferdi Tayfur'dan yeni haberler var! Usta sanatçı ameliyat edilecek
Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yıl dönümü UNESCO yıl dönümleri listesine alındı
Divanü Lugat'it-Türk'ün 950'nci yıl dönümü UNESCO yıl dönümleri listesine alındı
Darüşşafaka'da geçen sezon forma giymişti ölü bulundu
Darüşşafaka'da geçen sezon forma giymişti ölü bulundu