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Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu

Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu

Eski voleybolcu Özlem Özçelik, milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un Eczacıbaşı Dynavit’e transfer olacağını duyurdu.

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Milli voleybolcu Ebrar Karakurt, başarılı kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Rusya’nın Lokomotiv Kaliningrad takımında forma giyen Ebrar, gelecek sezon Türkiye’ye dönerek Sultanlar Ligi'nin güçlü ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katılmaya hazırlanıyor.

Eski milli voleybolcu Özlem Özçelik, TRT Spor'da yaptığı açıklamada Ebrar Karakurt’un Eczacıbaşı Dynavit’e transfer olacağını duyurdu. Özçelik, "Eczacıbaşı Dynavit'e smaçör olarak seneye gelecek" ifadelerini kullanarak bu önemli gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

Kariyerine Türkiye'de başlayan ve ardından Avrupa’nın önemli liglerinde deneyim kazanan Ebrar Karakurt, geçtiğimiz sezon İtalya'nın güçlü temsilcisi Igor Gorgonzola Novara ile gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Rusya’da da Lokomotiv Kaliningrad formasıyla başarılarını sürdüren milli voleybolcu, Türkiye’ye dönüş kararını dile getirdi.

Ebrar Karakurt, kısa bir süre önce verdiği röportajda "İtalya’yı deneyimledim, Rusya’yı deneyimledim. Ben evimi özledim" diyerek Türkiye’ye olan özlemini ifade etmişti. Karakurt, “Eğer Amerika Ligi iyi bir seviyeye gelirse Türkiye’den sonra Amerika’yı da deneyimlemek isterim ama şu anda değil” sözleriyle gelecekteki kariyer hedeflerini de paylaşmıştı.

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