Huawei'den yılbaşı kampanyası

Huawei, "Watch GT 5" ve "GT 5 Pro" akıllı saat modellerinde yılbaşı kampanyası başlattı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, farklı boyut ve tasarım seçenekleriyle 11 farklı modelden oluşan "Watch GT 5" koleksiyonu, şıklığı, teknolojisi ve fonksiyonelliğiyle her yaştan ve tarzdan kullanıcıya hitap eden ideal bir yılbaşı hediye seçeneği sunuyor.

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Huawei, yeni yıl öncesinde "Watch GT 5" ve "GT 5 Pro" saat modellerinde yılbaşı kampanyası başlattığını duyurdu. 31 Aralık'a kadar sürecek kampanya boyunca, Huawei Watch GT 5'in 41 milimetre (mm) kahverengi kayışlı modelinde 500 lira sepet indiriminin yanında hediye olarak ekstra saat kayışı ve 1 yıl fazladan garanti süresi sunuluyor.

Çoklu alımlarda ise seçili modellerde 1500 lira indirim yapılırken, sağlığını kontrol altında tutmak isteyen kullanıcılar için "Akıllı Tartı 3" ürünü, indirimle 699 liraya sahip olunuyor.

Watch GT 5'in 46 mm modelleri, sportif ve dinamik bir yaşam tarzını benimseyen kullanıcılar için tasarlandı. Siyah kauçuk kayışlı model, suya dayanıklı yapısıyla sporcular ve dış mekan aktivitelerine meraklı bireylere hitap ederken, mavi dokuma kayışlı model ise iş hayatında da kullanılabilecek modern ve çok yönlü bir görünüme sahip.

41 mm modeller de kadın kullanıcılar için zarif ve fonksiyonel bir deneyim sunuyor. Siyah ve mavi kauçuk kayış seçenekleri, aktif ve gündelik bir tarza sahip kadınlara hitap ederken, beyaz kompozit deri kayışlı model ise şıklığı ve zarafetiyle öne çıkıyor. Özel günlerde zarif bir aksesuar arayanlar için "Altın Milanese" kayışlı model seçeneği bulunuyor.

Watch GT 5 Pro Serisi, dayanıklılık ve lüksü bir arada sunan modelleriyle dikkati çekiyor. Titanyum kayışlı 46 mm model, resmi ortamlarda güçlü bir izlenim bırakırken, siyah "floroelastomer" kayışlı model ise dış mekan aktivitelerinde profesyonel bir kullanım alanı veriyor.

42 mm modeller, beyaz seramik kayışlı ve beyaz floroelastomer kayışlı seçenekleriyle, zarafeti seven kadın kullanıcılar için tasarlandı. Bu modeller, davetlerde ve günlük kullanımda şık bir görünüm sağlıyor.

Huawei Watch GT 5 koleksiyonu, "Huawei TruSense" teknolojisiyle kalp atış hızı, oksijen doygunluğu (SpO2) seviyesi ve uyku düzeni gibi sağlık göstergelerini hassas bir şekilde takip ediyor. Dalış modu ve gelişmiş Küresel Konumlama Sistemi (GPS) özellikleriyle spor ve dış mekan aktivitelerine eşlik eden bu seri, kullanıcılarına aktif ve sağlıklı bir yaşam tarzı vadediyor.

Huawei'nin tüm akıllı saatleri gibi Watch GT 5 koleksiyonu da tüm Android ve iOS işletim sistemli cihazlarla tam uyumlulukla kullanılabiliyor.

Uzun süreli kullanımlar için FreeClip kablosuz kulaklıklar öne çıkıyor

Huawei'nin etkileyici ve yenilikçi tasarıma sahip ürünlerinden FreeClip kablosuz kulaklıkları ise üstün ses teknolojisiyle dikkati çekiyor. Ergonomik ve kulak üstü klips formuyla tasarlanan FreeClip, kulağa konforlu bir şekilde tutunarak uzun süreli kullanımlarda rahatlık sağlıyor.

Bu tasarım, geleneksel kulak içi kulaklıklara alternatif sunarak kulak kanalını kapatmadan kullanıcıların çevre seslerini duymasına imkan tanıyor. Böylece kullanıcılar, açık hava sporları ya da yoğun şehir yaşamında güvenli bir şekilde müzik dinleyebiliyor veya arama yapabiliyor.

Huawei FreeClip, yüksek kaliteli ses performansı, yapay zeka (AI) destekli gürültü azaltma teknolojisi ve dayanıklı pil ömrüyle donatıldı. Bu sayede telefon görüşmelerinde net iletişim sağlarken, müzik keyfini de üst düzeye taşıyor. "IP54" suya ve toza dayanıklılık sertifikası ise günlük kullanımda ve hafif spor aktivitelerinde ekstra koruma sunuyor.