Galatasaray'dan Paulo Dybala açıklaması!
Ara transfer dönemi için ismi Galatasaray'la anılan Arjantinli dünya yıldızı Paulo Dybala, taraftarları heyecanlandırmıştı. Bugün bir sponsorluk töreninde açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, Dybala hakkında gelen soruya cevap verdi.
Galatasaray'ın, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Dybala için görüşmelere başladığı iddia edilmişti. Oyuncunun menajeri Novel'in dünkü Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını yerinde takip etmesi transfer dedikodularını alevlendirmişti.
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, sponsorluk anlaşmasında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Öztürk, bugün gündeme bomba gibi düşen Paulo Dybala haberlerine de cevap verdi.
Çalışmalarına devam ettiklerini belirten Öztürk, "Ara transfer döneminde gelenler ve gidenler olacaktır. Okan Hoca ve scout ekibinin talepleri doğrultusunda ilerlenecek.
Transfere ben bakmıyorum. Girişimler olduğunu biliyorum. Kulübümüzün pek çok futboluyla ilgilenmesi normal. Galatasaray gibi büyük hedefleri olan bir takımda her futbolcu oynamak ister" sözlerini sarf etti.