Özgür Özel'den Trump'ın 'Erdoğan çok zeki adam' sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ABD Başkanı seçilen Trump'ın sözlerini hatırlatarak; "Trump, Erdoğan'a 'Çok güçlü bir ordu kurdu, çok zeki adam' demiş. Keşke TSK'yı kastediyor olsa; HTŞ'yi kastediyor. Bu tonu hatırlıyor musunuz? Bu ton Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. Şimdi sırtını sıvazlıyor. Bu açıklama sadece ve sadece bir övgü değil. Sopa göstermek var" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Meclis toplantısı açılış konuşmasını yaptı.

Erdoğan'ın "Suriye" politikalarını eleştiren Özel, şöyle konuştu:

"Bugün Türkiye'nin gündeminde Suriye, sığınmacılar, terör ve Kürt sorunu meselesinin hep bir arada konuşulduğu gerçeği var. Malum CHP olarak sınır komşumuz Suriye ile Türkiye'nin ilişkilenme meselesine ilk başından beri karşıtıyız. Esad'a ilk başından beri demokratikleşmesi, Suriye'yi temsil edecek hükümete, demokratik seçimlere ve demokratik bir rejimlere ulaşması konusunda yaptığımız çağrının özü ve kökü buydu. Erdoğan Suriye'de önce Esad'ı devirelim sonrasına bakalım anlayışına sahipti. Öncesinde Esad'la el ele fotoğraflar, tatile gitmeler... Esad birden diktatörlüğünü ilan etti de Erdoğan kavgaya mı karar verdi? Bir siyasi illüzyon çabası var. Oysa Esad hep diktatördü. O içimizi sızlatan hapishaneler hep doluydu. İşkence şüphesi hep vardı. Erdoğan o zamanlar Esad ile kol kolaydı. Esad bir günde diktatör olmadı. Türkiye'ye bir rol biçildi, Erdoğan da konum aldı. Esad'ı yıkmanın yollatını aradı, bu 13 yıl boyunca mümkün olmadı. Amerika ve İsrail'in planıyla, Rusya'nın ikna edilmesiyle Suriye'de rejime karşı Türkiye'nin silahsızlandırması gereken HTŞ Şam'a doğru yürüyüşe geçti."

"Tek adam ile el sıkışıp işinizi göremezsiniz"

AB'nin "kriz zamanlarında" sadece Erdoğan ile el sıkıştığını ve Meclis'i yok saydığını ifade eden Özel, şunları söyledi:

"Leyen'e AB'nin bu yeni pratiğini reddettiğimi belirtmek istiyorum. Seçim zamanı buradalar, görüşülüyor. Ama kriz zamanı gidiyor Erdoğan'a el sıkışıp işini görüyor. Burası demokrasidir her şeye rağmen. AKP-MHP dışında 11 siyasi parti var. Bu ülkeyi bir Orta Doğu coğrafyasının tek adam rejimi olarak göremezsiniz. Orta Doğu'daki güçlü adamlarla el sıkış, anlaş, görünür meseleleri söyleyin ama buzdağının altında dünya kadar haksızlık... AB'yi uyarıyorum. Karaya vuran Aylan bebekleri gördük. Yunanistan'ın patlattığın botlarda ölenleri gördük. Tek adamla el sıkış, anlaş, parayı ver... Sayın Leyen'e diyorum ki 'Bu ülke Erdoğan'ın işlevsizleştirmesine rağmen parlamentosu olan, son seçimleri ana muhalefetin kazandığı ve son seçimlerde de iktidarı alacak olan bir CHP vardır. Tek adam ile el sıkışıp işinizi göremezsiniz!'"

"Trump sopa gösteriyor, tehdit mektubundaki ton"

Trump'in Erdoğan hakkındaki sözlerini değerlendiren CHP lideri, "Trump, Erdoğan'a 'Çok güçlü bir ordu kurdu, çok zeki adam' demiş. Keşke TSK'yı kastediyor olsa; HTŞ'yi kastediyor. Bu tonu hatırlıyor musunuz? Bu ton Trump'ın Erdoğan'a yazdığı tehdit mektubundaki ton. Şimdi sırtını sıvazlıyor. Bu açıklama sadece ve sadece bir övgü değil. Sopa göstermek var. Ona verdiği görev, ödev var. Aksi takdirde geçmişte ne oldu hatırla diyor. Bu açıklamaya sevinen AKP'lilere diyorum ki; o mektup beni ne kadar utandırdıysa bu ton da o kadar utandırdı. Türkiye'nin cumhurbaşkanı bunu haketmiyor. Böyle konuşamayacakları bir cumhurbaşkanımız olacak" ifadelerini kullandı.