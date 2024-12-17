BIST 10.011
DOLAR 34,99
EURO 36,79
ALTIN 2.968,15
HABER /  GÜNCEL  /  EĞİTİM

Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB duyurdu: Yayımlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB duyurdu: Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2024-2025 eğitim öğretim yılında yapılacak 1. dönem 2. yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıklarını yayımlandı.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla öğrencilerin erişimine açılan örnek soru kitapçıklarında, 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem yazılı sınavlarına yönelik hazırlanan konu soru dağılım tablolarında yer alan senaryolardaki bazı kazanım/öğrenme çıktılarına yönelik örnek sorulara yer verildi.

Öğretmenlere sınav uygulamalarında rehber niteliği taşıyan söz konusu örnek soruların çözüm videoları ise öğrencilerin yazılı sınav sorularının cevaplarına ilişkin bilgi sahibi olmalarını sağlayacak.

Öte yandan eğitim kurumu sınıf/alan zümreleri, kendi il sınıf/alan zümrelerince hazırlanan konu soru dağılım tablolarına göre söz konusu örneklerde yer alan soru şekillerine uygun açık uçlu veya kısa cevaplı sorulardan oluşan sınav sorularını hazırlayacak.

Örnek soru kitapçıklarına ve çözüm videolarına bakanlığın internet sitesinden ulaşılabiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu
Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu
Özgür Özel'den Trump'ın 'Erdoğan çok zeki adam' sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
Özgür Özel'den Trump'ın 'Erdoğan çok zeki adam' sözleriyle ilgili dikkat çeken açıklama
Ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verildi iddiası! Ege Avcı'dan üzüntüye boğan haber
Ameliyat öncesi oksijen yerine azot gazı verildi iddiası! Ege Avcı'dan üzüntüye boğan haber
Huawei'den yılbaşı kampanyası
Huawei'den yılbaşı kampanyası
Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mudryk'te yasaklı madde
Chelsea'nin Ukraynalı futbolcusu Mudryk'te yasaklı madde
Feci kaza! Başakşehir'de İETT otobüsü savruldu
Feci kaza! Başakşehir'de İETT otobüsü savruldu
Suriye'de toplu mezarlar bulundu! Sadece birinde 100 bin kişi var!
Suriye'de toplu mezarlar bulundu! Sadece birinde 100 bin kişi var!
Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen Suriyeli: Allah Türk halkından razı olsun
Ülkesine dönmek için sınır kapısına gelen Suriyeli: Allah Türk halkından razı olsun
Gaziantep'te özel hastanede şok iddia narkozlu taburcu edildi özel sigortasından para çekildi
Gaziantep'te özel hastanede şok iddia narkozlu taburcu edildi özel sigortasından para çekildi
Erdoğan: Türkiye, PKK-DEAŞ'ı sahada bozguna uğratan tek ülkedir
Erdoğan: Türkiye, PKK-DEAŞ'ı sahada bozguna uğratan tek ülkedir
Açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanıyor
Açık havada sigara içmek yılbaşından itibaren yasaklanıyor
Mahmut Övür'den tartışılan üniversite dipolamasıyla ilgili İmamoğlu'na 1 iyi 1 kötü haber
Mahmut Övür'den tartışılan üniversite dipolamasıyla ilgili İmamoğlu'na 1 iyi 1 kötü haber