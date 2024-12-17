Rusya Suriye'deki askeri varlığının önemli bölümünü Libya'ya taşıdı İtalya endişelendi

İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Libya'ya taşıdığını belirterek, Akdeniz'de Rus gemileri ile denizaltılarının bulunmasının her zaman için endişe verici olduğunu söyledi.

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Crosetto, İtalyan La Repubblica gazetesine verdiği demeçte, uluslararası gündemdeki konuları değerlendirdi.

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığını Libya'ya taşıdığına dair haberlere ilişkin, "Moskova, Suriye'nin Tartus üssündeki kaynaklarını Libya'ya aktarıyor. Bu iyi değil. Akdeniz’deki Rus gemileri ve denizaltıları her zaman endişe vericidir. Hatta bunların, bin kilometre uzakta olmak yerine bize iki adım mesafede olmaları daha da endişe vericidir." ifadelerini kullandı.

"(Ukrayna) Eğer çok uluslu bir güce ihtiyaç varsa bunda biz de olacağız"

Rusya'nın son dönemde Ukrayna’daki saldırılarını arttırması sebebiyle bu savaşta ateşkes için iyi bir ortam görmediğini belirten Crosetto, "Rusya'nın sahadaki konumunu sağlamlaştırma arzusu içinde olduğunu görüyorum." yorumunu yaptı.

Crosetto, İtalya'nın gerek Ukrayna gerekse başka yerlerde bir barış koruma misyonunda rol alıp almayacağı sorusuna, "İtalyan birlikleri, barışı koruma misyonları için her zaman hazır olmuşlardır. Eğer çok uluslu bir güce ihtiyaç varsa bunda biz de olacağız. Lübnan ve Gazze'de olduğu gibi, Ukrayna için de hazırız." yanıtını verdi.

Ukrayna sınırında böyle bir misyonun olması halinde bunun Avrupa güçlerinden olmayacağını çünkü tarafların Avrupa misyonu istemeyebileceğini ama Birleşmiş Milletler (BM) güçlerinden oluşması gerektiğini belirten Crosetto, "Talep edilmesi halinde katkımızı vermekten mutluluk duyarız." dedi.

ABD'nin, NATO ülkelerinden gayri safi yurt içi hasılalarının (GSYİH) en az yüzde 2'sini savunma harcamaları beklentisi olduğu hatırlatılan Crosetto, ABD'nin Barack Obama'nın başkanlık döneminden beri bunu gündeme getirdiğini ve ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın bu konuyu daha güçlü şekilde dile getireceğini ifade etti.

Tüm NATO ülkelerinin askeri harcamalarını yüzde 2,5 ve yüzde 3 olarak hedeflediğini aktaran Crosetto, "Biz de yüzde 1,57 seviyesindeyiz. Umduğum kadar olmasa da harcamalarımızı arttırdık. Bununla birlikte yüzde 2'ye ulaşılması gerekiyor. NATO bizden bunu istediği için değil, aksine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Trump, Temmuz 2025'teki NATO Zirvesi'nde bizden en az yüzde 2,5’a ulaşmamızı isteyecek. Yarını değil aslında dünü isteyecek. ABD Başkanı'nın NATO'dan ayrılmakla tehdit etmesinden kaygı duyuyorum ama çıkar mı bilmiyorum. Daha ziyade şöyle diyeceğini düşünüyorum: Askeri harcamalardaki artışa uyum sağlayamayan herkes, NATO dışındadır." ifadelerini kullandı.