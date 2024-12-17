BIST 10.011
DOLAR 34,99
EURO 36,79
ALTIN 2.968,15
HABER /  SPOR

Fenerbahçe'den olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin bomba paylaşım

Fenerbahçe'den olaylı Galatasaray-Trabzonspor maçına ilişkin bomba paylaşım

Fenerbahçe yönetimi, tartışılan hakem kararlarına sahne olan Galatasaray-Trabzonspor maçıyla ilgili sert bir açıklama yayımladı.

Abone ol

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray - Trabzonspor maçıyla ilgili Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından bir paylaşım yapıldı.

Trabzonspor cephesinin sert tepki gösterdiği hakem Kadir Sağlam'a ilişkin bir paylaşım da Fenerbahçe'den geldi.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:

2024-25 SEZONU MANŞETİ: "TFF İLE DÜŞMANIZ (?!)"

16. Hafta Galatasaray-Trabzonspor Maç Özeti:

-Faul Uydurulmasa: 2. golün yok!

-88. dakikada aleyine penaltı çalacak cesaret yok!

-Ofsayt yok sayılmasa 4. golün yok!

-Üç (3) sarı kartın verilmemiş!

-Bir (1) kırmızı kartın verilmemiş!

-Adaletsizlikten şikayet (!) edip çığırtkanlık yapan riyakar yöneticin var!

-Yabancı hakem sorusuna cevabın yok!

Türk spor tarihinin en büyük yalanı;

"Dursun Özbek: Benim kavgam, Türk futboluna herkes için adaleti getirmek içindir." sözüyle

Adalet talebiniz yok, ayrıcalık talebiniz var!

İlgili Haberler
Ahmet Çakar'dan Galatasaray Trabzonspor maçının hakemine tepki: Skandal yönetim Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert sözler: Rezillik bitmiyor! Trabzonspor'dan maçın hakemine yapay zekalı tepki
ÖNCEKİ HABERLER
Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi Belgesel Lansman Programı'nda konuştu
Emine Erdoğan, Anadoludakiler Projesi Belgesel Lansman Programı'nda konuştu
Türkiye'den dünyaya Gazze mesajı: "İsrail, açlık ve bulaşıcı hastalıkları silah olarak kullanıyor"
Türkiye'den dünyaya Gazze mesajı: "İsrail, açlık ve bulaşıcı hastalıkları silah olarak kullanıyor"
Suriye Merkez Bankası yeniden açıldı çıkan miktar şaşırttı döviz altın rezervleri
Suriye Merkez Bankası yeniden açıldı çıkan miktar şaşırttı döviz altın rezervleri
Adanaspor'da Akgül ailesi hisselerini Ergin Göleli'ye devretti
Adanaspor'da Akgül ailesi hisselerini Ergin Göleli'ye devretti
Hazine iki ihalede 18,6 milyar lira borçlandı
Hazine iki ihalede 18,6 milyar lira borçlandı
Arçelik o sektörde en yüksek skoru elde eden şirket oldu
Arçelik o sektörde en yüksek skoru elde eden şirket oldu
Efsane futbolcu Ronaldo, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olacak
Efsane futbolcu Ronaldo, Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanlığı'na aday olacak
Rusya Suriye'deki askeri varlığının önemli bölümünü Libya'ya taşıdı İtalya endişelendi
Rusya Suriye'deki askeri varlığının önemli bölümünü Libya'ya taşıdı İtalya endişelendi
Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında flaş karar! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı
Fenomen İbrahim Yılmaz hakkında flaş karar! Yasa dışı bahis soruşturmasında tutuklanmıştı
Galatasaray, Kale Seyahat ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Galatasaray, Kale Seyahat ile sponsorluk anlaşması imzaladı
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB duyurdu: Yayımlandı
Milyonlarca öğrenci bekliyordu! MEB duyurdu: Yayımlandı
Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu
Ebrar Karakurt'un yeni adresi belli oldu