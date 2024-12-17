Suriye Merkez Bankası yeniden açıldı çıkan miktar şaşırttı döviz altın rezervleri

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Merkez Bankası yeniden açıldı. Merkez Bankası'nın kasasında 26 ton altın rezervi olduğu ortaya çıktı. Döviz rezervlerinin ise 200 milyon dolar ile tükenme noktasına geldiği belirtildi

Abone ol

Suriye'de 24 yıllık Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından bir hafta geçti. Ülkede tahrip olan birçok kurumun normale dönüşü için çalışmalar sürerken, Merkez Bankası yeniden açıldı. Yeni hükümetin ülkenin varlıklarına yönelik incelemeleri devam etti.

Reuters'ın haberine göre; Suriye Merkez Bankası'nın kasasında, 2011'de başlayan iç savaştaki ile aynı miktarda olan yaklaşık 26 ton altın bulunuyor.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Haziran 2011'de Suriye'nin altın rezervi 25,8 ton civarındaydı. Bu meblağ, günümüz fiyatlarıyla 2,2 milyar dolara karşılık geliyor.



DOLARI BİTMEK ÜZERE

Merkez bankasının döviz rezervlerinin sadece 200 milyon dolar civarında olduğunu belirtildi.

IMF verilerine göre 2011'in sonunda Suriye Merkez Bankası'nın 14 milyar dolarlık döviz rezervi bulunuyordu.

2010'da da Suriye'nin döviz rezervlerinin 18,5 milyar dolar olduğunu tahmin edilmişti.



Dolar rezervlerinin tükenme noktasına geldiğini söyleyen Suriyeli yetkililer, rejimin dolar rezervlerini gıda, yakıt ve Esad'ın savaş çabalarını finanse etmek için kullandığını söyledi.

Esad rejimi, 2011 yılından itibaren IMF, Dünya Bankası ve diğer uluslararası örgütlerle mali bilgi paylaşımını durdurdu.



YAĞMACILAR ANA KASAYA ULAŞAMADI

Bazı yağmacıların merkez bankasının bazı bölümlerine kısa süreliğine erişerek Suriye poundlarını çaldıklarını ancak ana kasaya giremedikleri belirtildi.

Suriyeli yetkililer, çalınan paraların bir kısmının geri alındığını bildirdi.

Bankanın ana kasasının bomba geçirmez olduğu ifade edilirken, her biri farklı bir kişide bulunan üç anahtar ve bir şifre kombinasyonu gerektiği kaydedildi.



400 MİLYAR DOLAR GEREKİYOR

Suriye'nin milli geliri (gayrisafi yurt içi hasıla - GSYİH) 2021 yılında 8,98 milyar dolar olarak tahmin edildi..

İç savaş öncesi 2010 yılı itibarıyla ülkenin GSYİH'si 61,39 milyar dolar düzeyindeydi.

Ülkenin savaş sonrası yeniden inşası için gereken bütçenin 400 milyar doları bulabileceği belirtiliyor



2 TON PARA KAÇIRDI İDDİASI

Suriye'de haftanın ilk çalışma günü olan pazar günü, Şam'ın merkezindeki geniş beyaz binada bulunan Merkez Bankası Genel Merkezi tamamen yeniden açıldı.

Muhalifler, 8 Aralık'ta Şam'a girmiş ve 53 yıllık Esad hanedanlığının sonunu getirmişti.

Beşar Esad, ailesiyle birlikte Rusya'ya kaçarak siyasi sığınma almıştı.