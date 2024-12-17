Hüseyin Yücel 100 milyon Euro'yu kasaya nasıl koyacağını açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, siyah-beyazlı kulübün nakit ihtiyacı için yaptığı planı duyurdu.

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Beşiktaş'ın mevcut başkanı olan Hüseyin Yücel, 29 Aralık'taki seçim öncesinde adaylığının ayrıntılarını ve projelerini anlattı.

"2'ŞER MİLYON EURO İSTEYECEĞİM!"

Camiadan borç isteyeceğini söyleyen Hüseyin Yücel "Beşiktaş'ın babalarına gideceğim. 40-50 kişiden 2'şer milyon € isteyeceğim. Bunu 36 ay taksitle geri ödeyeceğiz. Faiz isteyen olursa, faizi biz cebimizden vereceğiz. 2 Milyon € verirler herhalde! Bağış istemiyorum, borçlara da kefil olacağım!" dedi.

"BU PARALARI HİBE ETTİM!"

Hüseyin Yücel ayrıca "Rafa Silva, Gabriel Paulista, Ciro Immobile'nin imza paralarını kulübe hibe ettim." açıklamasını yaptı.