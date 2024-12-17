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Altında gün sonu! Kilogram fiyatı geriledi, ne kadar oldu?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Altında gün sonu! Kilogram fiyatı geriledi, ne kadar oldu?

 Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 3 milyon 10 bin liraya geriledi.

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Altın piyasasında en düşük 3 milyon 5 bin lira, en yüksek 3 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 3 milyon 10 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 507 milyon 705 bin 605,99 lira, işlem miktarı ise 1.174,79 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 3 milyar 636 milyon 272 bin 727,18 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Halaç Döviz ve Kıymetli Madenler ile Altınbaş Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

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