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HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Lübnan Başbakanı Necib Mikati'yi kabul edeceğini bildirdi.

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Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Aralık 2024 günü Ankara'da Lübnan Başbakanı Sayın Necib Mikati'yi kabul edeceklerdir. Sayın Mikati'nin ziyareti kapsamında yapılacak görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin ve Suriye'deki gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır."

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