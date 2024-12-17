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Ulusal Süt Konseyi duyurdu: Çiğ süte zam geldi

Ulusal Süt Konseyi duyurdu: Çiğ süte zam geldi

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatının 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 17 oranında zam yapılarak üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlenmesine karar verdi.

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Yeni yılın gelmesiyle birlikte ürünlerde de beklenen zamlar gelmeye başladı. Süt üreticilerinin artan maliyetler nedeni ile çiğ süt fiyatlarının artırılması talebine Ulusal Süt Konseyi'nden yanıt geldi.

Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatına yüzde 17 zam yapıldığını açıkladı. Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, çiğ süt tavsiye fiyatı 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olmak üzere tespit edildi.

ÜRETİCİNİN ELİNE LİTRE BAŞINA NET 17,15 LİRA GEÇECEK

Buna göre, yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, üreticinin eline litre başına net 17,15 lira geçecek şekilde belirlendi.

Soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde, bu giderler üreticiye ilave ödenecek.

Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir 0,1'lik değişim için 25 kuruş fark uygulanacak.

3 AYLIK PERİYOTLARLA BELİRLENECEK

Öte yandan, daha önceki açıklamada 14,65 TL olarak uygulanan çiğ inek sütü litre fiyatlarına zam gelmeyeceği açıklanmış, çiğ süt tavsiye fiyatının üç aylık periyotlar halinde yeniden değerlendirileceği belirtilmişti.

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