Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile Ankara'da bir araya geldi

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesine giden süreç, 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşmasıyla başladı.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü, Baas rejiminin devrik lideri Esad başkentten kaçtı.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin Başbakanı Muhammed el Beşir göreve başladı.

Suriye'de geçici yönetimin göreve başlamasıyla bölgede, barış ve istikrarın sağlanması için çaba sarf eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun mesaisi sürüyor.

KATAR EMİRİ AL SANİ'Yİ KABUL ETTİ

Dünya liderleriyle görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Katar Emiri Al Sani'yi Beştepe'de kabul etti.

Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti