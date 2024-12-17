İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor! Ateşkes olabilir

Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşması an meselesi. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceği ve Hamas ile Gazze'deki ateşkesi görüşeceği ifade edildi. Hamas'tan yapılan açıklamada ise, "Gazze'de ateşkes ve esir takası İsrail yeni koşullar öne sürmeyi bırakırsa mümkün olacak" denildi.

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Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasına hiç olmadığı kadar yakınlaşıldı. İsrail medyasında yer alan iddialara göre, Gazze'de rehine anlaşması günler içinde sağlanabilir.

NETANYAHU KAHİRE'YE GİDİYOR

Reuters, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yarın Mısır'ın başkenti Kahire'ye gideceğini ve burada Hamas ile bir esir değişim anlaşması imzalayabileceğini öne sürdü. Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile bir araya gelerek ateşkes süreci ve esir değişimi konularını görüşmesi bekleniyor. Bu görüşmenin, Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasına yönelik bir anlaşmayı kapsadığı ifade edildi.

MISIR, İSRAİL İLE HAMAS ARASINDA ARABULUCU GÖREVİ ÜSTLENİYOR

Mısır, İsrail ile Filistin direniş grupları arasında süren esir takası ve ateşkes görüşmelerinde arabulucu rolü üstleniyor. Bu nedenle Netanyahu'nun Kahire ziyareti, görüşmelerde bir anlaşmaya varıldığı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Henüz İsrail ve Mısır makamlarından konuya ilişkin resmi bir doğrulama veya açıklama yapılmadı.

HAMAS: İSRAİL YENİ KOŞULLAR ÖNE SÜRMEYİ BIRAKIRSA MÜMKÜN

Hamas cephesi ise ateşkes görüşmelerinin 'ciddi' ve 'olumlu' olduğunu duyurdu. Hamas'tan yapılan açıklamada, "Gazze'de ateşkes ve esir takası İsrail yeni koşullar öne sürmeyi bırakırsa mümkün olacak" denildi.