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Apple "çatışma mineralleri" kullanmakla suçlandı

Apple "çatışma mineralleri" kullanmakla suçlandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti, çatışma minerallerini kullandıkları gerekçesiyle teknoloji devi Apple'ın yan kuruluşlarına karşı Fransa ve Belçika'da suç duyurusunda bulundu.

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) hükümeti adına çalışan avukatlar, Apple'ın, KDC'nin doğusundaki bazı madenleri kontrol eden silahlı grupların işlediği suçlara iştirak ettiğini savunuyor.

Apple, 2023 yılına ait konuya ilişkin incelemesinde, tedarik zincirini izlediğini ve riskleri azaltmaya yönelik çalıştığını, ayrıca minerallerin kaynağını izleme önlemlerini geliştirdiğini belirtmişti.

Fransa ve Belçika’daki yetkililer, bu konuda hukuki işlem başlatmak için yeterli delil olup olmadığını inceleyecek.

KDC'nin avukatları, yaptıkları açıklamada Apple’ın tedarik zincirinin "kanlı mineraller" ile kirlenmiş olduğunu ifade etti.

Avukatlar, kalay, tantal ve tungstenin çatışma bölgelerinden alınıp "uluslararası tedarik zincirleri aracılığıyla aklandığını" iddia ediyor.

İddia kapsamında, "Bu faaliyetler, milisleri ve terörist grupları finanse ederek şiddet ve çatışma döngüsünü körükledi ve zorla çocuk işçiliği ile çevresel tahribata yol açtı." ifadesi kullanıldı.

KDC'nin doğusu, minerallerin önemli bir kaynağı konumunda ve mineral talebi burada on yıllardır savaşlara yol açıyor.

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