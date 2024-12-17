Özgür Özel, Erdoğan-Leyen görüşmesine içerlendi! Yerel seçimlerde birinci olmuş bir ana muhalefet var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kendilerine uğramayan Von Der Leyen’e tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

SURİYELİ SIĞINMACILAR İÇİN İLAVE 1 MİLYAR EURO

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Erdoğan, "Türkiye ve AB arasında her zamankinden daha güçlü bir ilişkiye ihtiyaç var" dedi. AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, Türkiye'nin göç konusunda kilit bir rol oynadığını belirttiği konuşmasında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ilave 1 milyar Euro tahsis edildiğini açıkladı.

ÖZEL, LEYEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİNE İÇERLENDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den söz konusu görüşmeye tepki geldi. Sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşülmesine karşı çıkan Özel, AB'ye seslenerek, "Buranın son yerel seçimlerde birinci olmuş bir ana muhalefet partisi var" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşüp kendilerine uğramamasını hazmedemedi.

"AVRUPA BİRLİĞİ'Nİ BURADAN BİR KEZ DAHA UYARIYORUZ"

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşmesine ilişkin, "Bugün AB Komisyonu Başkanı Sayın von der Leyen ile bir görüşmesi vardı. Şimdi bu görüşmeyi yapan von der Leyen'e ve şahsına, kurumuna duyduğumuz saygı bir yana, Avrupa Birliği'nin bu yeni pratiğini reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Normal zamanlarda, geçim zamanında bütün büyükelçiler burada, ziyaret ediyorlar, görüşülüyor, konuşuluyor. Ama kriz zamanlarında Avrupa Birliği yeni bir pratik geliştirdi. Merkel'den patentli. Gidiyor Erdoğan'la oturuyor, konuşuyor, bir anlaşma yapıyor, el sıkışıyor, işini görüyor. Burası bir demokrasi, bütün eksiklerine rağmen bir demokrasi. Buranın son yerel seçimlerde birinci partisi olmuş ana muhalefet partisi var. Bu parlamentoda temsil edilen AK Parti ve MHP dışında 11 tane daha siyasi parti var. Bu ülkenin kuralları var, kurumları var. Bu ülkeyi bir Orta Doğu coğrafyasının tek adam rejimi gibi göremezsiniz. Onunla gidip, anlaşıp, işinizi göremezsiniz. Avrupa Birliği'ni buradan bir kez daha uyarıyoruz ki Merkel'in bir geliştirdiği ve Orta Doğu'daki güçlü tek adamlarla el sıkış, anlaş, anlaşma gizli kalsın, görünür meseleleri söyleyin ama buzdağının alt tarafında dünya kadar haksızlık, dünya kadar hak ihlali."