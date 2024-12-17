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Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı

Manisa'da işçi servisi tıra çarptı: 22 yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarpması sonucu 22 kişi yaralandı.

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İzmir'deki fabrikadan Turgutlu'ya işçi taşıyan midibüs, tıra İzmir-Turgutlu kara yolu Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi Viyadüğü geçişinde arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada işçi midibüsü şoförü ile aynı araçta bulunan 22 kişi yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

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