Donald Trump Türkiye ve Erdoğan'ı övdü? Nedenini Yunus Paksoy açıkladı

CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, Türkiye'nin büyük bir güç olduğunu söyleyen Donald Trump'ın çıkışını yazdı. Trump'ın güç görünce sopasını saklayan bir kişilik olduğunu belirten Paksoy, "Trump, yeni güç dengesinde “büyük güç Türkiye’yi” karşısına alacak mı onun hesaplarını yapmaya çoktan başlamış." dedi.

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övüler yağdırmasının yankıları sürüyor.

Erdoğan için "çok akıllı bir adam" diyen Trump Türkiye'nin çok büyük bir güç olduğunu söyledi.

Esad'ın devrilmesinin arkasındaki gücü Türkiye olduğunu savunan Trump'ın konuşmasının nedeni merak konusu olurken, CNN Türk ABD temsilcisi Yunus Paksoy, Hürriyet'teki yazısında Trump'ın ne demek istediğini böyle açıkladı:

"Trump gücü sever.

Trump güçlü lideri sever.

Trump güce saygı duyar.

Trump güç görünce sopasını saklar.

Suriye’de yaşananları Trump, Türkiye’nin “süper güç” gibi davranması olarak okumuş. Lideri, orduyu, ülkeyi överek kredi vermiş. “Askerlerimin Suriye’de öldürülmesini istemiyorum” diyerek de mesajını Ankara’ya iletmiş.

İlk döneminde YPG’ye “Onlar için 400 yıl Suriye’de kalmaya taahhüt vermedik” diyen Trump, yeni güç dengesinde “büyük güç Türkiye’yi” karşısına alacak mı onun hesaplarını yapmaya çoktan başlamış.

Donald Trump ne demişti?

"Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri. Erdoğan’ın çok güçlü bir askerî gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış. Savaşlarla ve diğer şeylerle tükenmemiş. Erdoğan çok güçlü, etkili bir ordu inşa etti. 5 milyon kişilik bir orduyla 250.000 kişilik bir ordu arasında, arada 5.000 askerimiz vardı. Generale sordum, ‘Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz?’ diye. O da, ‘Hemen yok edilirler’ dedi. Ve onları oradan çıkardım, bu yüzden çok eleştiri aldım. Ama ne oldu? Hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. Birçok hayat kurtardım. Şimdi 900 askerimiz var, bazılarını geri gönderdiler, ama 900... Şimdi taraflardan biri neredeyse tamamen yok edildi. Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ben biliyorum, o Türkiye. Evet, Türkiye işin arkasındaki güç. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve aldı. Askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi."