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Sebastian Szymanski'ye İtalyan takımı talip oldu

Sebastian Szymanski'ye İtalyan takımı talip oldu

Sebastian Szymanski'nin ismi transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Fenerbahçe'de bu sezon tartışılan performansına rağmen Polonyalı oyuncu, İtalyan kulübü Fiorentina'nın radarına girdi.

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Fenerbahçe'nin Dinamo Moskova’dan 9.75 milyon euroya transfer ettiği Polonyalı orta saha oyuncusu Sebastian Szymanski, İtalyan ekibi Fiorentina’nın dikkatini çekti.

Tuttomercato'nun haberine göre, Fiorentina gözlemcileri, Szymanski’yi izlemek için Fenerbahçe’nin Athletic Bilbao ile oynadığı Avrupa maçını tribünden takip etti.

Mourinho: Ayrılmasına i̇zin yok

Teknik direktör Jose Mourinho, Ocak transfer döneminde Szymanski’nin takımdan ayrılmasına karşı çıkıyor. Polonyalı yıldız, bu sezon önceki performansının gerisinde kalsa da Mourinho’nun en güvendiği isimler arasında yer alıyor.

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