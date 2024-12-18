İş insanı İbrahim Umur Akal evinde ölü bulundu

İş dünyasının tanınmış isimlerinden İbrahim Umur Akal, İstanbul Beşiktaş’taki evinde ölü bulundu. Sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören Akal’ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemelerle netleşecek.

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Türkiye’nin tanınmış iş insanlarından İbrahim Umur Akal (69), İstanbul Beşiktaş’taki yalısında ölü bulundu. Akal’ın ölümü, iş dünyasında büyük üzüntü yarattı.

Birçok fabrika ve iş yerinin sahibi olan Akal, Bebek semtindeki evinde sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Evde görevli bir çalışan, Akal’ın yaşadığı kata çıkarak onu koltukta oturur vaziyette fark etti. Ancak yanına yaklaştığında Akal’ın hayatını kaybetmiş olduğunu anladı.

Durumun hemen ardından, yetkililere ve Akal’ın üvey oğlu Koray Asena’ya haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, detaylı inceleme başlattı.

Yakın çevresinden alınan bilgilere göre İbrahim Umur Akal, bir süredir çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu ve bu nedenle tedavi görüyordu. Ölüm nedeni henüz kesinleşmemekle birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nda otopsi yapılmasına karar verildi.

Akal’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Burada yapılacak incelemelerin ardından iş insanının kesin ölüm nedeni netlik kazanacak.