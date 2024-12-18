Dolarda kritik eşik aşıldı! Altın fiyatlarında son durum

Gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına çevrildi. Kritik karar öncesinde piyasalar karışık seyrediyor. Dolarda 35 lira seviyesi aşıldı. İşte yatırımcının odağındaki rakamlar...Abone ol
Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre artışla 34,9870'ten tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.10 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 35,0100'den işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 yükselişle 36,8230'dan, sterlin/TL ise yüzde 0,1 değer kaybıyla 44,4840'tan satılıyor.
Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 106,9 seviyesinde bulunuyor.
Faiz indirimi...
Fed'in bugün politika faizini yüzde 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılırken, politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin gelecek dönem para politikasına yönelik ipuçları vermesi bekleniyor.
Altında yükseliş tam gaz
Altının gram fiyatı da yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 980 lira seviyesinde bulunuyor.
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 930 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 650 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 2 bin 646 dolardan işlem görüyor.