2025 asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı

Sabah'ta yer alan habere göre TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Bu toplantıda hükümetin bir rakam telafuz etmesini beklemiyoruz.İşveren ve işçi kanadının zam konusundaki rakamsal bazda düşüncesini öğrenmek isteyebilirler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğer bize bir rakam söylenmez, masaya getirilmezse, biz de bir rakam telafuz etmeyi düşünmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.



