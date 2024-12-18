2025 asgari ücret ne kadar olacak? Kulislerde konuşulan rakam ortaya çıktı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını 19 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek. Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca kişi heyecanla bekliyor, işte kulislerde konuşulan rakamlar...
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 19 Aralık'ta toplanıyor. Gerçekleştirilecek üçüncü toplantıda tarafların rakamları masaya getirmesi ve pazarlık sürecinin başlaması bekleniyor.
Sabah'ta yer alan habere göre TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "Bu toplantıda hükümetin bir rakam telafuz etmesini beklemiyoruz.İşveren ve işçi kanadının zam konusundaki rakamsal bazda düşüncesini öğrenmek isteyebilirler. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi eğer bize bir rakam söylenmez, masaya getirilmezse, biz de bir rakam telafuz etmeyi düşünmüyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , çalışanların ve emeklilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayarak, aylık ve ücretlerde iyileştirmelere gidildiğini ve enflasyonun üzerinde artış yapıldığını söyledi.
ÇARŞAMBA AÇIKLANABİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki hafta Çarşamba günü AK Parti Grup toplantısında asgari ücret zammına ilişkin oranı açıklayabileceği konuşuluyor.