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HABER /  DÜNYA

Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ilk uçak kalkış yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ilk uçak kalkış yaptı

Şam Uluslararası Havalimanı yeniden faaliyete geçti. Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı Şam Uluslararası Havalimanı'ndan Halep'e ilk seferini düzenliyor.

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Baas rejiminin 8 Aralık'ta çökmesiyle birlikte uçuşlara kapanan Şam Havalimanı, hazırlıkların tamamlanmasının ardından yeniden hizmete başladı.

Suriye Hava Yollarına ait yolcu uçağı, rejim sonrası ilk seferini ülkenin en büyük ikinci kenti Halep'e yapmak üzere Şam'dan havalandı.

Havalimanının yeniden açılışı, büyük ilgiyle takip edildi.

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