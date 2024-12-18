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1 TL'nin maliyeti rekor kırdı! Kendi değerinden çok daha pahalı...

1 TL'nin maliyeti rekor kırdı! Kendi değerinden çok daha pahalı...

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyetinin 3 TL’yi aştığını belirtti. Gramaj düşürme gibi önlemlere rağmen döviz ve metal fiyatlarındaki artış, madeni paralarda ciddi sorunlara yol açtı.

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CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, artan döviz kurları ve metal fiyatlarının, madeni para üretim maliyetlerini ciddi şekilde artırdığına dikkat çekti. Demir, yazılı açıklamasında madeni paraların üretim süreçlerinde yaşanan değişiklikleri ve ekonomik etkilerini değerlendirdi.

Demir, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nün maliyetleri azaltmak için madeni paralarda gramaj düşürme yoluna gittiğini belirtti. "1 TL’lik madeni para, 8,2 gramdan 6,6 grama, 50 kuruş ise 6,8 gramdan 5,5 grama indirildi. Kullanılan bakır, çinko ve nikel oranları da değiştirildi. Bu önlemlerle yüzde 30 tasarruf sağlanmasına rağmen artan döviz kuru nedeniyle maliyetler düşmeyecek şekilde yükseldi," dedi.

Demir, madeni paralarda kullanılan alaşımların döviz kurundaki artışlardan etkilendiğini belirterek, "Bugün 1 TL’lik madeni paranın üretim maliyeti 3 TL’yi aştı. Bu durum piyasada fırsatçılara da gün doğurdu. Bazı kişiler madeni paraları piyasadan toplayarak hurdacılara satıp haksız kazanç sağlamaya başladı," ifadelerini kullandı.

Ekonomideki dalgalanmaların günlük hayat üzerindeki etkilerine dikkat çeken Demir, "Ekmeğin 15 TL’ye yaklaştığı bir ortamda, 50 kuruş ve 1 TL gibi madeni paralar artık tam anlamıyla değerini yitirmiştir. Bu durum, hem vatandaşlar hem de piyasa açısından ciddi bir ekonomik sorun haline gelmiştir," dedi.

Demir, yaşanan bu sorunların ekonomideki genel dengesizliklerle doğrudan ilişkili olduğunu belirterek, hükümete çözüm çağrısında bulundu. Madeni paralarda yaşanan bu maliyet artışının, vatandaşın alım gücünü ve günlük ekonomik yaşamını olumsuz etkilediğini ifade etti.

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