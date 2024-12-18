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Bakan Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı ziyareti başvurusuna ilişkin açıklama

Bakan Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı ziyareti başvurusuna ilişkin açıklama

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin, "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bittikten sonra muhtemelen karar verilir." dedi.

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Bakan Tunç basın mensuplarının sorularını yanıtladı. DEM Parti'nin İmralı ziyareti talebine ilişkin soru üzerine Bakan Tunç, "Uygun bir zamanda bunun kararını vereceğiz demiştim. Müsait bir zamanı belirleyeceğiz. Ona göre biraz sabretmeniz gerekecek." diye konuştu.

Bir gazetecinin söz konusu ziyaretin bütçe görüşmelerinin ardından yapılmasının beklendiğini belirtmesi üzerine Tunç, "Bütçe görüşmeleri var zaten. Bittikten sonra muhtemelen karar verilir." karşılığını verdi.

"İzinle gün aynı anda belirleniyor"

Aynı gazetecinin "O halde izin çıktı, bir gün belirlenmesi konusunda mı diyorsunuz" ifadesini kullanması üzerine Tunç, "İzinle gün aynı anda belirleniyor." dedi.

Bakan Tunç, heyetteki isimlere ilişkin soru üzerine ise o konuda şu anda bir şey söyleyemeyeceklerini belirtti.

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