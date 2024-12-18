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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, Suriye ve küresel konular ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Macron görüşmesinde, Türkiye ve Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğinin korunmasının önemli olduğunu, Fransa'nın Suriye'deki büyükelçiliğini yeniden açma kararından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine geri dönüşleri için çalışmaların başladığını aktaran Erdoğan, Suriyelilerin orada kalmalarını sağlayacak sürdürülebilir şartların oluşturulması, imar ve ihya çalışmalarının yürütülmesi için uluslararası toplumun işbirliği yapması gerektiğini vurguladı.

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