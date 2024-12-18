BIST 9.916
DOLAR 35,02
EURO 36,71
ALTIN 2.968,81
HABER /  GÜNCEL

Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor! İsrail 38 kişiyi daha katletti

Gazze'de can kaybı artmaya devam ediyor! İsrail 38 kişiyi daha katletti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 38 artarak, 45 bin 97'ye yükseldi.

Abone ol

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 439 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 38 kişinin hayatını kaybettiği, 203 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 45 bin 97'ye, yaralı sayısının da 107 bin 244'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
BBP lideri Destici'den asgari ücret önerisi: Şayet temmuzda ara zam verilmeyecekse...
BBP lideri Destici'den asgari ücret önerisi: Şayet temmuzda ara zam verilmeyecekse...
'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı afişlerin sırrı çözüldü
'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı afişlerin sırrı çözüldü
Uzmanlar uyardı: İstanbul ve İzmir 100 yıl içinde sular altında kalacak
Uzmanlar uyardı: İstanbul ve İzmir 100 yıl içinde sular altında kalacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü
Renault Master Türkiye pazarında fiyatı belli oldu
Renault Master Türkiye pazarında fiyatı belli oldu
Elon Musk İsrail'in hedefinde! ABD'de dev şirketine 3 soruşturma 'onları bitirim' resti
Elon Musk İsrail'in hedefinde! ABD'de dev şirketine 3 soruşturma 'onları bitirim' resti
Galatasaray o ismi kadrosuna kattı
Galatasaray o ismi kadrosuna kattı
Çocuğunuzun odasında varsa hemen atın! Bakanlık hepsini toplatıyor
Çocuğunuzun odasında varsa hemen atın! Bakanlık hepsini toplatıyor
Datça'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Datça'da 3.8 büyüklüğünde deprem
Facebook İsrail lehine haberleri öne çıkarmış
Facebook İsrail lehine haberleri öne çıkarmış
Roketsan çıtayı yükseltti dünyanın en büyük 50 savunma şirketi arasına girecek
Roketsan çıtayı yükseltti dünyanın en büyük 50 savunma şirketi arasına girecek
Corendon Havayolları döner-ayran kararı tarih belli oldu
Corendon Havayolları döner-ayran kararı tarih belli oldu