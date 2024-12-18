Sanayi Bakanlığı’ndan küresel il haritası: İstanbul zirvede

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2024-2028 'Bölgesel Gelişme ve Ulusal Stratejisi'nde, İstanbul'un açık ara "küresel kent" olduğu, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Kocaeli'nin ise "potansiyel küresel iller" olarak belirlendiği açıklandı.

Abone ol

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 2024-2028 dönemini kapsayan "Bölgesel Gelişme ve Ulusal Strateji" raporu, Türkiye’nin bölgeler arası ekonomik ve sosyal entegrasyonunu artırmayı hedefliyor. Strateji, ülkelerin artan uluslararası ekonomik ilişkileri doğrultusunda, Türkiye'nin küresel ekonomiye daha güçlü entegrasyonunu sağlamak ve bölgesel kalkınmayı desteklemek amacıyla hazırlandı.

Raporda, Türkiye’nin küresel ölçekte entegrasyon potansiyeline sahip illeri analiz edilirken, bu kapsamda İstanbul’un "küresel kent" olarak öne çıktığı ve Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, Kocaeli gibi illerin ise "potansiyel küresel kentler" arasında yer aldığı belirtildi.

Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul, dış ticaret hacmi, finans ve sigortacılık faaliyetleri, tescil edilen patent sayısı ve uluslararası yolcu trafiği gibi kriterlerde diğer illerden açık ara önde bulunuyor. Türkiye’nin toplam nüfusunun yüzde 18’ini barındıran şehir, yabancı sermaye yatırımları ve uluslararası iş gücüyle de lider konumunda.

İstanbul, dış hat yolcu trafiği ve yabancı çalışan sayısında Türkiye’nin yarısından fazlasını temsil ediyor.

Küresel finans ve sigorta sektöründeki etkinliğiyle dikkat çeken şehir, Türkiye'nin dış ticaret hacminin önemli bir kısmını gerçekleştiriyor.

Ayrıca, tescil edilen patentlerin yaklaşık yarısının İstanbul kaynaklı olduğu vurgulanıyor.