Ümraniye'de sağlık görevlilerine saldırıp ambulansa zarar veren zanlı yakalandı

Ümraniye'de, sağlık görevlilerine saldırıp hakaret ettiği ve ambulansa zarar verdiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.

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Dün, Ihlamurkuyu'da sağlık ekiplerinin tedavisini reddedip 112 Acil Çağrı Merkezi şoförüne saldırarak, ambulansı yumrukladığı belirlenen şüpheli U.S.İ. (19) evinde yakalandı.

Üstünden bir miktar uyuşturucu çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "görevli memura mukavemet, kasten yaralama, tehdit, kamu malına zarar verme ve uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından adliyeye çıkarıldı.

Olay

Ihlamurkuyu Mahallesi'nde bir kişinin bağırarak taşkınlık çıkarması üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verilmişti.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ambulansa alarak müdahale etmek istediği bu kişi sağlık ekiplerine saldırmıştı.

Çevredekilerin de araya girerek durdurmaya çalıştığı kişi, ambulansı yumruklarken daha sonra aracın önüne duba koyarak, kaputuna da zarar vermişti.

Bu kişi, mahalle sakinlerinin yardımıyla ambulansın önünden uzaklaştırılmıştı.

Şüphelinin sağlık ekiplerine tepki göstermesi, saldırmaya çalışması ve ambulansı yumruklaması bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilmişti.