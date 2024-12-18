Ekrem İmamoğlu butona bastı ilk beton döküldü! 2026'da açılıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB), Tuzla'da yapılacak sosyal yaşam merkezinin temeli atıldı.

Abone ol

Aydınlı Mahallesi'ndeki temel atma programında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kente yaptığı faaliyetleri anlattı.

Kreş, öğrenci yurdu ve Kent Lokantası açtıklarını belirten İmamoğlu, ayrıca süt dağıtımında bulunduklarını, "Anne Kart" verdiklerini, emeklilere pazar desteği sağladıklarını aktardı.

İBB'nin mali durumundan bahseden İmamoğlu, "Bakın, Türkiye'nin en itibarlı dış borçlanmasını yapan belediye olduk. Tarihte olmamış uygulamalarla tahvil ihraçlarıyla yurt dışından kaynaklar bulduk. Bu kadar itibarlı bir İBB." ifadelerini kullandı.

Temeli atılan Sosyal Yaşam Merkezi'ne ilişkin bilgi veren İmamoğlu, merkezin afet durumlarında, kentsel dönüşümde acil barınma ihtiyacında ya da farklı konularda evsiz kalanların geçici dönem barınabileceği, yine memleketlerine geri dönecek kişilerin meslek eğitimi alarak iş bulmalarına fırsat sağlanan bir yer olacağını söyledi.

Merkezde aynı zamanda kreş, kuaför, etkinlik alanları ve spor salonlarının olacağını bildiren İmamoğlu, hemen yanında İstanbul'un en büyük ikinci lojistik merkezini kuracaklarını, bir nevi burasının aslında hem Tuzla hem de özellikle Anadolu yakası için önemli lojistik alana dönüşeceğini kaydetti.

İmamoğlu, Tuzla'daki hal binasının 2025'te, sosyal yaşam merkezinin de 2026'da açılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından İmamoğlu ve beraberindekilerin butona basmasıyla sosyal yaşam merkezinin temeline ilk beton döküldü.