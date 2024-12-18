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Göztepe maçında Ali Koç'u iterek düşürmüştü! İşte verilen ceza

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Göztepe maçında Ali Koç'u iterek düşürmüştü! İşte verilen ceza

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşmasında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u iterek düşüren sanığa 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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İzmir 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, ev hapsi cezası olan sanık Fatih Özkan ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu belirterek, TFF Göztepe AŞ taraftar sorumlusu akreditasyon kartı bulunan Özkan'ın, Ali Koç'un arkasından ittirerek düşmesine sebebiyet verdiği gerekçesiyle cezalandırılmasını istedi.

"Anlık gelişen bir olaydır"

Özkan, mahkemedeki son savunmasında beraatini talep ederek, "Anlık gelişen bir olaydır. Milyonlar görüntüleri izledi, amacım kendisini saha dışına çıkarmaktı. Orantısız bir şekilde itmem sonucu düştü. Amacım kendisini yaralamak değildi." dedi.

Hakim, sanık Özkan'ın Ali Koç'a yönelik, "spor alanında kasten basit yaralama" suçundan 6 ay hapsine karar verdi. Ceza, spor alanında işlediğinden 1/2 oranında artırılarak 9 aya yükseltildi.

Cezada takdiri indirim uygulayan hakim, 1/6 oranında indirim yapılarak sanığı 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın ayrıca, güvenlik tedbiri olarak 1 yıl süreyle Göztepe müsabakalarına girişi yasaklandı.

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