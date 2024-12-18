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Fransa'da "telekulak" davasında Sarkozy'nin 1 yıl ev hapsi cezası onandı

Fransa'da "telekulak" davasında Sarkozy'nin 1 yıl ev hapsi cezası onandı

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında aldığı 1 yıl ev hapsi, Yargıtay tarafından onandı.

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Yargıtay, Sarkozy'nin yolsuzlukla yargılandığı ve Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli 3 yıl hapis cezasına çarptırıldığı telekulak davasında yapılan itiraza ilişkin kararını açıkladı.

Sarkozy'nin, alt mahkemenin kararına ilişkin itirazını reddeden Yargıtayın nihai kararına göre, Sarkozy, 1 yıl hapis cezasını evde elektronik kelepçeyle geçirecek ve 3 yıl seçilme hakkından faydalanamayacak.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy, yolsuzlukla yargılandığı "telekulak" davasında Mayıs 2023'te 2 yılı tecilli, 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Sarkozy'nin cezasını, 1 yıl ev hapsi şeklinde elektronik kelepçeyle çekmesine karar verilmişti. Sarkozy ayrıca 3 yıl boyunca seçilme hakkından men edilmişti.

Aynı davada Sarkozy'nin avukatı Thierry Herzog ve yargıç Gilbert Azibert, Nicolas Sarkozy ile aynı cezaya çarptırılmış ve Herzog, 3 yıl boyunca avukatlıktan men edilmişti.

Eski Cumhurbaşkanı Sarkozy'ye, hakkında açılan başka bir adli soruşturmada bilgi edinmek için "nüfuz ticareti yaptığı ve duruşmaların gizliliği ilkesini ihlal ettiği" gerekçesiyle 2014'te dava açılmıştı.

Nicolas Sarkozy, bu davada, L'Oreal skandalı hakkındaki soruşturma dosyalarına girmesi için Yargıç Azibert'e, Monaco'da yüksek bir görev önermekle suçlanmıştı. Sarkozy'nin, avukatı Herzog ile yaptığı görüşmelerde, L'Oreal soruşturması kapsamında polis ve savcılardan bilgi sızdırdığı belirlenmişti.

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