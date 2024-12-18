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Cüneyt Özdemir'in söyledikleri yanlış mı? Özgür Özel'in Suriye politikası onu da yıldırdı!

Gazeteci Cüneyt Özdemir bu hafta yaptığı yayınında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in dış politikada özellikle Suriye konusunda çizgisini eleştirdi.

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Cüneyt Özdemir, "Gerçekten bu Özgür Özel’i aklım almıyor. Kendisi 1 gün önce Esad ile görüşelim diyordu. Eğer HTŞ’yi silahlandırdı diyelim Türkiye, nasıl olacaktı o yürüyüş? Esad’ı kim devirecekti? O kadar savrulan bir politika söylüyor ki. Sağ kolu var ya Namık Tan, girip baktım ne diyor diye Erdoğan’ı eleştiriyor. Peki kardeşim sizin politikanız ne? Ne yapacaksınız? Hiçbir şey yok." ifadelerini kullandı.

Hepsini ve daha fazlasını gündemde yer alan diğer önemli gelişmeleri Hadi Özışık Hadi Başlayalım'da değerlendirdi.

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