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Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi seçti

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi seçti

Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Türkiye'den Kirpi II zırhlı araçları Mart 2025'te teslim almayı planlıyor.

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Bosna Hersek Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Zukan Helez, Türkiye'den gelen BMC yetkilileriyle toplantı yaptı.

Toplantıya Helez'in yanı sıra Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri Başkan Yardımcısı Tümgeneral Mirsad Ahmic, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Murat Kul ile BMC yetkilileri katıldı.

Toplantıda Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin güçlendirilmesiyle ilgili konular görüşülürken, BMC yetkilileri Kirpi II ve şirketin diğer ürünleriyle ilgili sunum yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Helez, şirketin ürünlerinin dünya çapında bilinen ekipmanlar olduğunu belirterek, bu kohuda Bosna Hersek'e öncelik verilmesinden dolayı teşekkür etti.

Şirket ile yapılan işbirliğinin Türkiye ve Bosna Hersek arasındaki dostane ilişkilerin kanıtı olduğunu aktaran Helez, alacakları Kirpi II ile ilgili ilk sevkiyatın Mart 2025'te yapılacak olmasından dolayı da memnuniyetini dile getirdi.

Türkiye'ye desteği için teşekkür eden Helez, yapılan anlaşmaların Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'nin stratejik hedefleri ve vatandaşların güvenliğini artırma misyonuyla uyumlu olduğunu kaydetti.

Helez, daha önce düzenlediği bir basın toplantısında da Türkiye'den 6 Bayraktar TB2 alımı için anlaşma imzaladıklarını ve müzakere aşamasında olduklarını açıklamıştı.

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