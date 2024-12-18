Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası!

Galatasaray'ın bonservisiyle kadrosuna katmak istediği Victor Osimhen'in Lille'den Napoli'ye gidiş süreci Fransa'da gündem oldu.

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Lille'de yıldızı parlayan Victor Osimhen, 2020'de Napoli'ye transfer olmuştu. Nijeryalı golcünün transferiyle ilgili Lille'in başkanı Olivier Letang çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Letang açıklamasında, Lille'in eski sahibi Gerard Lopez döneminde yapılan Osimhen satışından kulübün kasasına sadece 7 milyon euro girdiğini belirtti. Letang, L'Equipe'e yaptığı açıklamada, "Osimhen'in satışından elde edilen net gelir 68 milyon değildi, çünkü şunu unutmamalıyız ki; 4 oyuncu 20 milyona geldi, yani değer aslında sıfırdı." ifadelerini kullandı.

Letang açıklamasının devamında ise, "Oyuncu alımını, tüm aracıları, sermaye kazançlarını, komisyonları, satışı, gelen oyuncuları dengelersek kulübün kasasına yaklaşık 7 milyon euro girdi. Lille; Carlos Baleba, Amadou Onana, Sven Botman ve Leny Yoro'dan çok daha fazla para kazandı çünkü bu oyuncular için komisyon, aracılar ve benzeri şeylere para ödemedik. Para direkt kulübün kasasına kaldı." şeklinde konuştu.

Şu anda Bordeaux'nun da sahibi olan ve kulübün iflasından sorumlu tutulan Gerard Lopez'e karşı Letang, yolsuzluk gerekçesiyle adeta hukuk savaşı açmış durumda.

Lille'in Lopez'in sahipliğinde olduğu dönemle ilgili Fransız ve İtalyan adaleti de harekete geçti ve soruşturma başlattı.

İtalyan polisinin, Napoli'nin Castel Volturno ve Roma'daki ofislerinde "2020 yazında belirli oyuncuların alım satımı ile bağlantılı olduğu iddia edilen yasa dışı davranışlarla ilgili yararlı belgeler toplamak amacıyla" arama yaptığı aktarıldı.