İngiliz basını yazdı: Ankara istediğini elde ediyor

Suriye'de yaşanan gelişmelerden Türkiye'nin karlı çıktığını belirten dış basın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik hamlelerinden ve bölgesel sorunların çözümünde öncü rol oynamasına ilişkin övgüler yağdırdı.

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27 Kasım günü Suriyeli muhaliflerin Halep’i ele geçirmesinin ardından İdlib, Hama ve Humus’ta rejim güçlerinin elinden alınmış 8 Aralık günü Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalifler ve Heyet Tahrir Eş Şam ile birlikte Şam ele geçirilerek yönetim düşürülmüştü. 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasının arından ise Suriye’de geçici hükümet kurulmuş HTŞ lideri Golani ise bölgenin kalkınması için ilk adımları atmaya başlamıştı.

Türkiye’nin Suriyeli muhaliflere verdiği eğitim ve askeri destek ile Esed rejimi 10 günde devrilmiş Esed ailesi ile birlikte Rusya’ya kaçmıştı. Muhalifler Suriye’de yeni bir dönemin kapısını aralarken dış basında ise Türkiye’nin başarısı konuşuldu.

GUARDİAN: ANKARA İSTEDİĞİNİ ELDE ETTİ

İngiliz The Guardina gazetesi ‘Ankara istediğini elde ediyor’ diyerek, ‘’Erdoğan'ın Suriye'deki denge hamlesi nasıl sonuç verdi?' başlıklı haberde, "Türkiye, Suriye'nin dış dünyaya açılan kapısı haline geldi" ifadeleri kullanıldı.

MİT BAŞKANI KALIN'IN 'ZAFER TURU'

MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye ziyaretinin bir 'Zafer turu' olarak yorumlandığı haberde kâr amacı gütmeyen International Crisis Group'tan Dareen Khalifa ise, 'Türkiye akıllıca davrandı' ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Esad'a masaya oturmayı defalarca teklif edildiği hatırlatılan haberde, Esad'ın bu fırsatı kaçırdığı dile getirildi.

Tüm gözler Şam'dayken Türkiye'nin, sınırındaki terör örgütü PKK/YPG konusunda da istediğini elde ettiği belirtilirken Türkiye'nin her adımda önemli bir rol oynacağına dikkat çekildi.

EURONEWS: LİDERLER ERDOĞAN'A ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Euronews’te yer alan haberde ise Türkiye’nin Suriye’de kritik bir rol oynadığını Erdoğan’ın hamlelerinin başarıya ulaştığı belirtildi. Haberde ‘'Suriye’ye giden bütün yollar Türkiye’den geçer’ diyerek, "ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'e kadar Batılı liderler, Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaşmaya çalışıyor" dedi.

FRANCE24: ERDOĞAN UZUN VADELİ BİR OYUN OYNADI

Fransız internet sitesi France24 ise AFP’deki haberini okuyucularına duyurdu. Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde Somali ve Etiyopya’daki gerginliği çözüme kavuşturması üzerinden yola çıkarak, ‘Cumhurbaşkanı’nın kıskanılacak bir ele sahip olduğu’ belirtildi.

Marlow Global Araştırma Direktörü Anthony Skinner yaptığı açıklamada ise, "Erdoğan, güç projeksiyonu ve güvenlik açısından uzun vadeli bir oyun oynadı. Hükümetimiz, Türkiye'nin kendi iç dünyasında ve ötesinde nüfuzunu en üst düzeye çıkarmak için hem devlet hem de devlet dışı aktörlerle ilişkileri dikkatli bir şekilde geliştirdi" ifadelerine yer verdi.

'ERDOĞAN ELİNDEKİ KARTLARI İYİ OYNADI' DEDİ

Skinner Erdoğan’ın bölgedeki sorunları görerek şimdiye kadar elindeki kartları iyi oynadığını ifade etti.

Uluslararası güvenlik profesörü ve terör örgütlerinin dinamikleri üzerine bir kitabın yazarı Max Abrahms ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Büyük kazanan' olduğunu belirtti. Esed’in destekçisi olan Rusya ve İran’ında bölgede oyun dışı kalmasıyla Suriye’deki Türk nüfuzunun artması’ için sahnenin hazır olduğu vurgusu yapıldı.