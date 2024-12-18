BIST 9.916
DOLAR 35,01
EURO 36,70
ALTIN 2.968,71
HABER /  GÜNCEL

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir

Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Narin cinayetine ilişkin tutuklu amca Salim Güran'ın avukatından önemli bir açıklama geldi. Avukat Onur Akdağ, Güran'ın el konulan telefonunda adımsayar uygulaması bulunduğunu açıkladı ve "Adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak" dedi.

Abone ol

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetinin görüldüğü davaya sayılı günler kala tutuklu amca Salim Güran'ın avukatı Onur Akdağ'dan önemli bir açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akdağ, amca Güran'ın telefonunda adımsayar uygulaması olduğunu aktardı. Avukat Akdağ, açıklamasına şöyle devam etti:

"ÇOK BÜYÜK KATKI SUNACAK"

"21 Ağustos'ta Narin'in tam da cinayet saati olan 15.00 ile 16.00 arasında Salim evde olduğunu söylüyor. Baz raporunda ise kendi evi ile Arif'in evi arasında sürekli bir hareketinin olduğu iddia ediliyor. Eğer evdeyse attığı adım çok sınırlı. Yok eğer iddia edildiği gibi Arif'in evi, ahırı, müştemilatı arasında geziniyorsa burada da attığı adım sayısı belirgin olur.

Tutuklu amca Salim Güran'ın telefonunun incelenmek üzere mahkemeye sunulduğunu açıklayan Akdağ "Bir aksilik olmazsa adımsayar uygulamasındaki veriler olayın aydınlatılmasında çok büyük katkı sunacak" ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya'da yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı
Rusya'da yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı
İngiliz basını yazdı: Ankara istediğini elde ediyor
İngiliz basını yazdı: Ankara istediğini elde ediyor
Otomobil alacaklar dikkat! Otomotiv sektörü 2024’ü rekorla kapatılabilir
Otomobil alacaklar dikkat! Otomotiv sektörü 2024’ü rekorla kapatılabilir
Donald Trump saç modelini değiştirdi
Donald Trump saç modelini değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necip Mikati'yi resmi törenle karşıladı
Ege Ebrar Önür'den medyaya etik uyarısı: Şiddet ve ahlaki erozyona dikkat
Ege Ebrar Önür'den medyaya etik uyarısı: Şiddet ve ahlaki erozyona dikkat
Cüneyt Özdemir'in söyledikleri yanlış mı? Özgür Özel'in Suriye politikası onu da yıldırdı!
Cüneyt Özdemir'in söyledikleri yanlış mı? Özgür Özel'in Suriye politikası onu da yıldırdı!
Fransa'da "telekulak" davasında Sarkozy'nin 1 yıl ev hapsi cezası onandı
Fransa'da "telekulak" davasında Sarkozy'nin 1 yıl ev hapsi cezası onandı
Rusya’da Taliban'ın terör listesinden çıkarılmasını sağlayacak yasa tasarısı kabul edildi
Rusya’da Taliban'ın terör listesinden çıkarılmasını sağlayacak yasa tasarısı kabul edildi
Göztepe maçında Ali Koç'u iterek düşürmüştü! İşte verilen ceza
Göztepe maçında Ali Koç'u iterek düşürmüştü! İşte verilen ceza
e-Devlet Kapısı 16 yaşında! Bakan Uraloğlu, e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetleri açıkladı
e-Devlet Kapısı 16 yaşında! Bakan Uraloğlu, e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetleri açıkladı
"Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması" sonuçları açıklandı: Evli erkeklerin yüzde 79'u...
"Erkeklerin Dünyası 2024 Araştırması" sonuçları açıklandı: Evli erkeklerin yüzde 79'u...