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Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar fena bastıracak

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar fena bastıracak

Yurdun büyük bir kesiminde etkili olan soğuk hava mevsim normallerlerinin de altına düşecek. Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göre çok sayıda ilde kar yağışı ve fırtına etkili olacak. Peki, yarın hava nasıl olacak?

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Meteoroloji'nin son dakika uyarısına göre kar, fırtına ve şiddetli yağış geliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altına inecek. Meteoroloji, kuvvetli yağışlar için gün verdi. Bugün ise, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri yağmurlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kars, Ardahan çevreleri kar yağışlı olacak. İşte il il hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Ardahan ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, iç kesimlerde yer yer güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz ile Ardahan çevrelerinde kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI GELİYOR
Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR DA VAR
Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Ardahan çevrelerinde kuzeybatı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

HAFTAYA SALIYA KADAR

Meteoroloji'nin güncel hava durumu raporuna göre, cumartesi gününden itibaren kuvvetli sağanak, kar ve fırtınanın salı gününe kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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