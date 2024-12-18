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Eski Galatasaraylı Angelino'dan, 'transferi engelledi' iddialarına cevap

Eski Galatasaraylı Angelino'dan, 'transferi engelledi' iddialarına cevap

Galatasaray'ın Paulo Dybala'yı transfer etmek istediği iddiasıyla ilgili, Angelino’nun Dybala’yı uyardığı yönündeki haberler gündem oldu. Ancak Angelino, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlayarak, "Yalan haberlere inanmayın, takımlar hakkında kötü konuşmam." dedi.

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Galatasaray’ın devre arasında kadrosuna katmak istediği Paulo Dybala için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde sarı-kırmızılıların eski oyuncusu Angelino’nun, Dybala ile konuşup Galatasaray’a gitmemesi gerektiğini söylediği iddia edilmişti.

Angelino sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Yalan haberlere inanmayın. Ben bulunduğum takımlar hakkında kötü konuşmam.” ifadelerini kullandı.

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