Hakan Fidan'dan Kahire'de diploması trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de düzenlenen D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Görüşmeler, toplantının marjında gerçekleştiği Bakanlık tarafından sosyal medyada duyuruldu.

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştüğü belirtildi.