Eski Beşiktaşlı 2 futbolcuda doping tespit edildi!

Eski Beşiktaşlı futbolcular Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, doping testlerinde yasaklı madde tespit edilmesi nedeniyle 4 yıl futboldan men cezası aldı. İki oyuncu yaptıkları ortak açıklamada, durumun bilgileri dışında gerçekleştiğini ve kariyerlerine gölge düşürdüğünü belirtti.

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Bir dönem Beşiktaş forması giyen Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş, kariyerlerini zedeleyecek bir olayla gündeme geldi.

Futboldan men edildiler

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'a yapılan rutin testlerde iki futbolcunun da kanında doping çıktı. Haberde iki eski Beşiktaşlı oyuncunun 4 yıl süreyle futboldan men edildiği belirtildi.

Bunun üzerine Berkay Vardar ve Emirhan Delibaş'tan konu için ortak açıklama geldi.

İki oyuncunun açıklamasında; "Bu durumun spor kariyerimize ve itibarımıza gölge düşürecek bir mesele olduğunun bilincindeyiz. Ancak, tüm kalbimizle belirtmek isteriz ki, bu sonuç bizim bilgimiz ve kontrolümüz dışında gelişmiş bir olayın sonucudur." ifadeleri yer aldı.

İşte açıklamanın tamamı;

Berkay Vardar kimdir?

Berkay Vardar, orta saha pozisyonunda oynayan Türk profesyonel futbolcudur. Son olarak 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük forması giydi.

Beşiktaş altyapısında futbola başlayan Vardar, 2021'de profesyonel oldu. Beşiktaş formasını ilk kez 28 Eylül 2021'de Ajax ile oynanan 2021-22 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında giydi.

Süper Lig'deki ilk maçına 2022-23 sezonunda 22 numaralı formayı giyerek başladı. Ligin 2. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynanan ve 3-3 beraber kalınan maçın ilk 11'inde çıktı.

20 Nisan 2024 tarihinde kulüpten yapılan açıklamayla Vardar ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığı duyuruldu.

Emirhan Delibaş kimdir?

Emirhan Delibaş, 1 Ocak 2003 yılında İstanbul’da dünyaya geldi.

Sağ kanatta oynayan oyuncu ayrıca on numara ve sol kanat mevkilerinde görev yapmaktadır.

Emirhan Delibaş, profesyonel hayatına Beşiktaş altyapısında başlarken sırasıyla U16, U17, U19 yaş kategorilerinde forma giydi.

A takıma yükselen oyuncuyla profesyonel sözleşme imzalanırken 2022-2023 sezonunda Göztepe’ye kiralandı.

21 yaşındaki oyuncu Göztepe’de 3 maça çıkarken 1 gol katkısında bulundu.

Bir arkadaşlık uygulamasında profil oluşturduğu iddialarının basına yansımasının ardından Beşiktaş, 19 Şubat 2024'te Emirhan'ın kontratını feshetti.

Emirhan son olarak Fatih Karagümrük forması giydi.