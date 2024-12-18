BMGK üyeleri, Batı Şeria'da İsrail'in faaliyetlerine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyelerinin bazıları, Gazze'de acil ateşkese ihtiyaç olduğunun altını çizerken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve şiddet faaliyetlerine karşı uyarı yaptı.

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BMGK'de, İsrail-Filistin sorununa ilişkin oturum düzenlendi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ifadelerini aktaran BM Orta Doğu, Asya ve Pasifikten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Khaled Khiari, Gazze'de "ateşkesin sağlanmasının uzun zamandır gecikmiş bir ihtiyaç" olduğunu kaydetti.

Filistin halkına uygulanan toplu cezalandırma politikasının hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğinin altını çizen Khiari, İsrail güçlerinin Gazze'ye yönelik amansız bombardımanı, sivillerin yaşamını yitirmesi, Filistin mahallelerinin topyekun yıkımı ve insani durumun giderek kötüleşmesi dehşet vericidir." diye konuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria ve özellikle de Doğu Kudüs çevresinde İsrail'in "yerleşim genişletme" faaliyetlerinin sürmesinden derin endişe duymaya devam ettiğini belirten Khiari, "Bu faaliyetler gerilimi tırmandırmakta, Filistinlilerin topraklarına erişimini engellemekte ve gelecekte bağımsız, demokratik ve egemen Filistin Devleti'nin kurulma ihtimalini tehdit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Khiari, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki "İsrail yerleşimlerinin" hiçbir hukuki geçerliliği olmadığını ve uluslararası hukukun yanı sıra BM kararlarının açık ihlali olduğunu vurguladı.

"İsrail'i uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırıyoruz"

İngiltere'nin BM Daimi Temsilci Yardımcısı James Kariuki de Gazze'de özellikle çocuklar arasında yetersiz beslenmenin şok edici düzeyde arttığına dikkati çekti.

Dünyadaki en fazla çocuk ampüte sayısının Gazze'de bulunduğuna işaret eden Kariuki, "İsrail'i sivilleri ve sivil altyapıyı koruma konusunda daha fazlasını yapmaya ve uluslararası yükümlülüklerine uymaya çağırmaya devam ediyoruz." dedi.

Kariuki, İngiltere'nin İsrail'in uluslararası hukuka göre yasa dışı olan Filistin topraklarındaki "yerleşim genişletme faaliyetlerini" durdurması ve şiddet uygulayan "yerleşimcileri" hesap vermeye zorlaması çağrısında bulunduğunun altını çizdi.

Batı Şeria'da süregelen istikrarsızlık ve "yerleşimci" şiddetinin İsrail tarafından tolere edilmemesi gerektiğini kaydeden Kariuki, "cezasızlık kültürünün" ise son bulması gerektiğini söyledi.

Kariuki, Gazze'nin kuzeyinin güneyden koparılmasına izin verilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Gazze içinde ya da Gazze'den zorla nüfus transferi olmamalıdır. Gazze Şeridi'nin toprak bütünlüğü azaltılmamalıdır. İsrail'in askeri altyapıyı genişletmesi, Gazze genelindeki sivil binaları ve tarım arazilerini yok etmesi kabul edilemez." ifadelerini kullandı.