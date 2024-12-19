Türk Hava Yolları'ndan Şam ve Halep'e seferler başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aranın ardından Suriye'nin Şam ve Halep Havalimanı'na yeniden sefer düzenlemeye başlayacak..

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Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışmalara giren Heyet Tahrir eş-Şam liderliğindeki muhalif gruplar, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlayarak, ülkedeki 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından özgürleşen Suriye'de yeni dönemin ilk adımları da atılmaya başladı..

Normalleşmenin önemli adımlarından birisi ise Şam ve Halep Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesi oldu.

Bu gelişmenin ardından iç savaşın patlat verdiği dönemlerde yaşanan gelişmelerin ardından Şam ve Halep'e yapılan seferler için bilet satışlarını durduran THY, Suriye'ye yeniden uçuş planları yapmaya başladı..

13 YILIN ARDINDAN ŞAM VE HALEP'E SEFERLER BAŞLAYACAK

THY 13 yılın ardından Suriye'ye yakın zamanda yeniden sefer düzenleyecek..

THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamalarında uçuş planlama kısmında Şam ve Halep Havalimanı seçeneği gözüktü..

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kısa süre içinde Şam ve Halep'e sefer başlatması beklenen THY'den resmi açıklama bekleniyor.

THY ŞAM'A HAFTADA 7, HALEP'E İSE 5 SEFER YAPIYORDU

Türk Hava Yolları, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Şam ve Halep'e yapılan seferler için bilet satışlarını 1 Nisan 2012 tarihinde durdurmuştu.

Türk Hava Yolları Şam'a haftada 7 sefer, Halep'e ise 5 sefer yapıyordu.