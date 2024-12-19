BIST 9.916
DOLAR 35,04
EURO 36,36
ALTIN 2.922,07
HABER /  GÜNCEL

Türk Hava Yolları'ndan Şam ve Halep'e seferler başlıyor

Türk Hava Yolları'ndan Şam ve Halep'e seferler başlıyor

Türk Hava Yolları (THY), 13 yıl aranın ardından Suriye'nin Şam ve Halep Havalimanı'na yeniden sefer düzenlemeye başlayacak..

Abone ol

Suriye'de 27 Kasım'da Halep'in batı kırsalında Beşar Esad rejimi güçleriyle çatışmalara giren Heyet Tahrir eş-Şam liderliğindeki muhalif gruplar, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlayarak, ülkedeki 61 yıllık Baas rejimini devirdi.

Esad rejiminin yıkılmasının ardından özgürleşen Suriye'de yeni dönemin ilk adımları da atılmaya başladı..

Normalleşmenin önemli adımlarından birisi ise Şam ve Halep Havalimanı'nın yeniden faaliyete geçmesi oldu.

Bu gelişmenin ardından iç savaşın patlat verdiği dönemlerde yaşanan gelişmelerin ardından Şam ve Halep'e yapılan seferler için bilet satışlarını durduran THY, Suriye'ye yeniden uçuş planları yapmaya başladı..

13 YILIN ARDINDAN ŞAM VE HALEP'E SEFERLER BAŞLAYACAK

THY 13 yılın ardından Suriye'ye yakın zamanda yeniden sefer düzenleyecek..

THY'nin internet sitesi ve mobil uygulamalarında uçuş planlama kısmında Şam ve Halep Havalimanı seçeneği gözüktü..

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Kısa süre içinde Şam ve Halep'e sefer başlatması beklenen THY'den resmi açıklama bekleniyor.

THY ŞAM'A HAFTADA 7, HALEP'E İSE 5 SEFER YAPIYORDU

Türk Hava Yolları, Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Şam ve Halep'e yapılan seferler için bilet satışlarını 1 Nisan 2012 tarihinde durdurmuştu.

Türk Hava Yolları Şam'a haftada 7 sefer, Halep'e ise 5 sefer yapıyordu.

ÖNCEKİ HABERLER
İletişim Başkanlığı: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
İletişim Başkanlığı: Asılsız iddialara itibar etmeyiniz
Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere kötü haber!
Dilan Polat ve Sıla Doğu kardeşlere kötü haber!
Anadolu Efes, EuroLeague’de Kızılyıldız’ı farklı geçti
Anadolu Efes, EuroLeague’de Kızılyıldız’ı farklı geçti
BMGK üyeleri, Batı Şeria'da İsrail'in faaliyetlerine karşı uyardı
BMGK üyeleri, Batı Şeria'da İsrail'in faaliyetlerine karşı uyardı
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı: 2 tutuklama
AK Parti Iğdır İl Başkanlığı'na molotofkokteyli ile saldırı: 2 tutuklama
Eski Beşiktaşlı 2 futbolcuda doping tespit edildi!
Eski Beşiktaşlı 2 futbolcuda doping tespit edildi!
Almanya'da donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken Çinli casusluk şüphesiyle tutuklandı
Almanya'da donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken Çinli casusluk şüphesiyle tutuklandı
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürdü
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürdü
Hakan Fidan'dan Kahire'de diploması trafiği
Hakan Fidan'dan Kahire'de diploması trafiği
Ardahan valisi duyurdu: Eğitime kar nedeniyle ara verildi
Ardahan valisi duyurdu: Eğitime kar nedeniyle ara verildi
Eski Galatasaraylı Angelino'dan, 'transferi engelledi' iddialarına cevap
Eski Galatasaraylı Angelino'dan, 'transferi engelledi' iddialarına cevap
SMO komutanlarından Devlet Bahçeli'ye ikinci ziyaret
SMO komutanlarından Devlet Bahçeli'ye ikinci ziyaret