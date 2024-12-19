Bir domuz eti skandalı daha! Bakanlık 2 firmayı ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı listesinde Balıkesir ve Muğla'da 2 firmanın "dana kaburga" ve "sucuk" diye vatandaşa domuz eti yedirdiği tespit edildi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. 2 Ekim tarihinden itibaren yayınlanmaya başlayan listeye Köfteci Yusuf damga vurmuştu. Türkiye'nin önde gelen restoran zincirinde domuz eti skandalı yaşanmıştı. Köfteci Yusuf'un döner ve köftelerinde "domuz eti" tespit edilmişti.

Bakanlığın 18 Aralık tarihli listesinde Muğla ve Balıkesir'de bulunan iki firmanın ürünlerinde domuz eti tespit edildi.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Chinese Rose Restaurant'ın "dana kaburga" diye "domuz eti", Balıkesir'de Havran ilçesinde bulunan Havran'lı Kasap'ın sattığı "Sütüven" markalı sucuklarda domuz eti tespit edildi.