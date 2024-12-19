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TÜRK-İŞ asgari ücret öncesi açıklama: 'Her şey ortada'

TÜRK-İŞ asgari ücret öncesi açıklama: 'Her şey ortada'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesi TÜRK-İŞ toplandı. TÜRK-İŞ'in Genel Başkan Yardımcısı ve komisyon temsilcisi Ramazan Ağar, toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağar, "Rakam verecek misiniz?" sorusuna yanıt verdi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı öncesi TÜRK-İŞ heyetle birlikte toplantı yapıyor. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar kritik toplantı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ağar, ‘Rakam verecek misiniz?’ sorusuna, ‘Biz neden rakam verelim’ dedi.

Ağar, Başkanlar Kurulu toplantısının bugün yapılacağını ifade ederek, "Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız "Bütün genel başkanlarımızın görüşlerini alacağız. Daha sonra 11.30’da gidip, asgari ücreti bakanlıkta görüşeceğiz, tartışacağız. Bugün kendi aramızda değerlendirme yapacağız” sözlerini kullandı.

Rakamın gelmediği noktada 'O zaman konuşuruz' diyen Ağar, "Geçim şartları belli zaten, insanların yaşam şartları belli, koşulları belli. Açıklanan enflasyon, kamuoyu inanmasa bile açıklanan enflasyon belli. Her şey ortada” dedi.

Bugün masada rakam olacak 

İşçi geçinebilecek bir ücret istiyor, işveren ise sürdürülebilir ve dengeli bir ücret talep ediyor. Bugün saat 11.30’da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakannlığı’nda işçi, işveren ve hükümet kanadından temsilciler bir araya gelecek. İlk 2 toplantı geride kaldı. Taraflardan herhangi bir rakam gelmedi. Bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 taraftan da tekliflerini isteyecek. Bugün tarafların rakamlarının masada olması bekleniyor.

Gidişata göre, dördüncü toplantının da olması bekleniyor. Bugün rakamlar masada olacak ancak rakam konusunda uzlaşma olup olmayacağını bugün yapılacak toplantı sonrası belli olacak. Tarafların yapacağı açıklamalar takip edilecek.

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