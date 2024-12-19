Hamile olduğunu açıklamıştı! Survivor Sahra'dan üzen haber geldi

Survivor yarışmasıyla tanınan ve geçtiğimiz günlerde hamile olduğunu açıklayan Sahra Işık, trafik kazası geçirdi. Sevenlerinden dua isteyen Işık, bebeğiyle ilgili yaşadığı korku dolu anları paylaştı.

Abone ol

Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren ve birçok kişinin takip ettiği isimlerden biri olan Sahra Işık, özel hayatıyla ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

2019 yılında İdris Aybirdi ile dünyaevine giren Sahra Işık, Umre'ye gitmişti. Sosyal medya hesabından peş peşe paylaşımlarda bulunan Işık'ın kareleri dikkat çekmişti.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sahra Işık ve İdris Aybirdi çifti bebek beklediklerini açıklamıştı. Sahra Işık paylaşımının altına, "Sanırım hayatımın en mutlu anı. Ne diyeceğimi bilmiyorum sadece karnımda kelebekler uçuşuyor" notunu ekledi.



TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

2025 yılında Survivor'a katılıp katılmayacağı merak edilirken hamile olduğunu duyuran Sahra Işık, bu kez sevenlerini korkuttu. Gittikleri Umre'de çocuk sahibi olacağının müjdesini veren Işık, trafik kazası geçirdi.



"DUA EDİN BEBEĞİM İYİ OLSUN"

Sosyal medyada yaşadığı kazayı paylaşan Işık, kazanın detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"Dümdüz yolumda ilerlerken, alkollü magandanın biri makas ata ata gelerek hem benim hem bebeğimin hem de diğer insanların hayatını tehlikeye attı. Şimdi hastaneye gidiyorum, dua edin bebeğim iyi olsun." Hamileliğinin hassas döneminde böyle bir durum yaşaması, hayranlarını ve yakın çevresini endişelendirdi.