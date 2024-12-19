Arda Güler, Real Madrid'de 5. kupasını kazandı

FIFA Kıtalararası Kupası Real Madrid'in oldu. Arda Güler'li İspanyol devi finalde Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 yendi. 19 yaşındaki milli yıldız İspanyol ekibinde 5. kupasını kaldırdı.Abone ol
İspanyol devi Real Madrid ile Meksika ekibi Pachuca'yı FIFA Kıtalararası Kupası finalinde karşı karşıya geldi. Final Katar'da oynandı. Madrid, finalde Meksika ekibi Pachuca'yı 3-0 yendi.
Real Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak katıldı. Pachuca ise Afrika ve Güney Amerika temsilcilerini eleyerek finalde yer aldı.
Madrid'de golleri Mbappe, Rodrygo ve Vinicius Junior attı.
Arda Güler 88. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcu Real Madrid'de 5. kez kupa sevinci yaşadı.